"Укрзалізниця" не буде обмежувати висадку і посадку пасажирів, незважаючи на введення локдауну в Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Там наголосили, що жодних обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення.

Це стосується як потягів далекого сполучення, так і приміських електричок до/або через Київ.

“Зі свого боку Укрзалізниця закликає пасажирів подорожувати лише у разі крайньої необхідності та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах аби максимально убезпечити себе, інших пасажирів та працівників залізниці, які йдуть на особистий ризик задля недопущення транспортного колапсу”, – йдеться у повідомленні.