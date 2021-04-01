Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Там наголосили, що жодних обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення.
Це стосується як потягів далекого сполучення, так і приміських електричок до/або через Київ.
“Зі свого боку Укрзалізниця закликає пасажирів подорожувати лише у разі крайньої необхідності та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах аби максимально убезпечити себе, інших пасажирів та працівників залізниці, які йдуть на особистий ризик задля недопущення транспортного колапсу”, – йдеться у повідомленні.
- Напередодні в Україні приміські потяги та потяги далекого слідування, які прямують через станцію Дарниця, йшли із затримкою у 1-1,5 години через крадіжку кабелю і несправний сигнал світлофора.