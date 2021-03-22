Covid-19 Україна

оновлено 22.03.2021 о 19:01

Всього:

1554256 (+7893)

Хворіють:

263316 (+7893)

Вилікувались:

1260842 (+2993)

Померло:

30098 (+157)

19:27 В «Європейській Солідарності» назвали умову, за якої підтримають позачергове засідання Ради
19:14 Локдаун в Україні: у яких регіонах посилили обмеження
18:27 Виступали на відкритті Керченського моста: Прокуратура відкрила кримінальні провадження проти 23 артистів з РФ
18:05 Геращенко пообіцяв нові підозри за підсумками акції під ОПУ
17:56 ЄС затвердив санкції за порушення прав людини у Росії і ще п'яти країнах
16:56 Прем'єр Словаччини готовий піти у відставку після скандалу з жартом про обіцяне Росії Закарпаття
16:47 Кожному фільму і серіалу Marvel присвоєні рейтинги від гіршого до кращого
16:11 Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки
15:59 Джаред Лето змінився до невпізнання на зйомках фільму «Будинок Gucci»
15:45 США охопили мітинги проти агресії щодо азіатів: фото
15:19 У Норвегії після щеплення препаратом AstraZeneca померли двоє людей: зв’язок з вакциною встановлюється
14:21 Підприємцям у «червоних зонах» відшкодують втрати, – Шмигаль
14:13 Спеціалістка пояснила, чому дітям не варто зображати любовні стосунки дорослих у соцмережах
13:34 Психотерапевтка розповіла, у якому віці дитина вважається достатньо зрілою психічно, щоб заводити соцмережі
Ексклюзив
13:33 В «Укрпошті» пояснили, чому закупили ERP-систему у розробника, який має представництво в РФ
12:35 У Львові незакріплена кришка каналізаційного люка врізалася в авто: загинула 10-річна дитина
Партнерський матеріал
12:33 Виконавчий директор НФДУ Ольга Полоцька: «Інвестиції в науку дають кумулятивний ефект розвитку країни»
Партнерський матеріал
12:01 Другий Іпотечний форум відбудеться 13 травня 2021
11:43 Українські полярники мимоволі розбудили кита, який мирно спав на воді: фото та відео
10:53 Трамп планує створити власну соцмережу, яка «повністю змінить правила гри»
10:40 Світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося, – МВФ
09:15 У Польщі в ДТП потрапив автобус с українцями, є загиблий: фото
08:44 В Україні за минулу добу зафіксовано 7893 нових випадки COVID-19
08:15 Президент Бразилії назвав губернаторів штатів «тиранами» через введений карантин
07:47 22 березня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:18 22 березня на заході України очікуються сніг з дощем
06:59 Пробки в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
00:38 Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини проти COVID на 16 млрд євро
00:06 У Марселі через пандемію розігнали карнавал, в якому брали участь 6,5 тисяч осіб

21 березня

22:53 Белла Торн повідомила про заручини: фото

Локдаун в Україні: у яких регіонах посилили обмеження

Через зростання захворюваності на COVID-19, в Україні посилили карантинні обмеження. З 19 березня локдаун ввели у Львові та Львівській області, а з 20 - у Києві та Київській області.

Понеділок, 22 березня 2021, 19:14

Про це пишуть #Букви.

Локдаун у Києві та області

У Київській області зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус за добу. Місцева влада вирішила посилити карантин з 20 березня. Він триватиме до 9 квітня включно.

Заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, у трамваях, тролейбусах у кількості понад 50% місць для сидіння.

Богослужіння дозволяються тільки за умови забезпечення площі приміщення не менш ніж 10 кв. м на одну особу.

Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе тощо. Виняток — адресна доставка і замовлення на винос.

Також заборонено роботу торговельно-розважальних та дитячих розважальних центрів.

Дозволено роботу магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та магазини квітів. Але за умови, що в магазині знаходиться на площі у 20 кв.м. Непродовольчим магазинам дозволено працювати тільки у форматі доставки та видачі замовлень.

Заборонено роботу закладів культури, басейнів, спортивних залів.

Спортивні змагання мають  відбуватися без глядачів.

Щодо закладів освіти, учні старших класів після весняних канікул навчатимуться дистанційно. Початкова школа та дитсадки працюватимуть, як раніше.

Локдаун у Львові та області

Львівська обласна комісія ТЕБ та НС вирішила з 19 до 29 березня ввести в області ряд обмежувальних заходів з можливим продовженням – в залежності від епідеміологічної ситуації. Пізніше карантин продовжили до 4 квітня.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на:

Діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах.

Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах.

Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: діяльності банків, пошти, ветеринарних клінік, зоомагазинів, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом.

Приймання відвідувачів закладів культури та проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів.

Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Діяльність непродовольчих ринків.

Крім того, жорсткі обмеження діють і в “червоній зоні” карантину, в якій знаходяться Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська та Чернівецька області.

Теги: карантин, Коронавірус, локдаун, обмеження, Україна

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook