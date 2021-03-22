Локдаун в Україні: у яких регіонах посилили обмеження

Через зростання захворюваності на COVID-19, в Україні посилили карантинні обмеження. З 19 березня локдаун ввели у Львові та Львівській області, а з 20 - у Києві та Київській області.

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Локдаун у Києві та області

У Київській області зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус за добу. Місцева влада вирішила посилити карантин з 20 березня. Він триватиме до 9 квітня включно.

Заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, у трамваях, тролейбусах у кількості понад 50% місць для сидіння.

Богослужіння дозволяються тільки за умови забезпечення площі приміщення не менш ніж 10 кв. м на одну особу.

Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе тощо. Виняток — адресна доставка і замовлення на винос.

Також заборонено роботу торговельно-розважальних та дитячих розважальних центрів.

Дозволено роботу магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та магазини квітів. Але за умови, що в магазині знаходиться на площі у 20 кв.м. Непродовольчим магазинам дозволено працювати тільки у форматі доставки та видачі замовлень.

Заборонено роботу закладів культури, басейнів, спортивних залів.

Спортивні змагання мають відбуватися без глядачів.

Щодо закладів освіти, учні старших класів після весняних канікул навчатимуться дистанційно. Початкова школа та дитсадки працюватимуть, як раніше.

Локдаун у Львові та області

Львівська обласна комісія ТЕБ та НС вирішила з 19 до 29 березня ввести в області ряд обмежувальних заходів з можливим продовженням – в залежності від епідеміологічної ситуації. Пізніше карантин продовжили до 4 квітня.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на:

Діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах.

Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах.

Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: діяльності банків, пошти, ветеринарних клінік, зоомагазинів, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом.

Приймання відвідувачів закладів культури та проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів.

Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Діяльність непродовольчих ринків.

Крім того, жорсткі обмеження діють і в “червоній зоні” карантину, в якій знаходяться Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська та Чернівецька області.