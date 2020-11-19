Про це заявив глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє Reuters.

“Європа знову стала епіцентром пандемії разом з США. Світло в кінці тунелю є, але це будуть шість важких місяців. Локдауна можна уникнути – я дотримуюся позиції, що це крайній захід. Носіння маски ні в якому разі не є панацеєю, і її потрібно проводити в поєднанні з іншими заходами. Однак, якщо 95% жителів Європи будуть дотримуватися маскового режиму, локдаун не буде потрібен”, – заявив він.

Також Клюге зазначив, початкові школи повинні продовжувати працювати. Він вважає, що закриття шкіл є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти і підлітки не сприяють поширенню COVID-19.