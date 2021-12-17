Атлетична комісія штату Нью-Йорк вирішила відсторонити від боксу Василя Ломаченка на невизначений термін. Стосовно його суперника в останньому поєдинку Річарда Коммі прийнято таке ж рішення.

Відповідна інформація з’явилась на порталі BoxRec.

Атлетична комісія вирішила відсторонити українця на невизначений термін.

Відсторонення боксера після бою звичайна практика, якщо він побував в нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров’я спортсмена.

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Наприклад, після бою Ф’юрі – Вайлдер обидва боксери були відсторонені, так як побували в нокдаунах, а американець до того де програв нокаутом. Британець вже своє відсторонення відбув, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.