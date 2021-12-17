Відповідна інформація з’явилась на порталі BoxRec.
Атлетична комісія вирішила відсторонити українця на невизначений термін.
Відсторонення боксера після бою звичайна практика, якщо він побував в нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров’я спортсмена.
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Наприклад, після бою Ф’юрі – Вайлдер обидва боксери були відсторонені, так як побували в нокдаунах, а американець до того де програв нокаутом. Британець вже своє відсторонення відбув, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.
- Нагадаємо, 12 грудня 2021 року український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) переміг ганця Річарда Коммі (30-3, 27 КО) одноголосним рішенням суддів.
- Ломаченко домінував над суперником практично протягом усього бою. У сьомому раунді він відправив суперника у нокдаун. Перший раунд український боксер провів спокійно і придивлявся до суперника, але вже наприкінці другої трихвилинки непогано влучив у Коммі. Ганцю втриматися на ногах допомогли канати.Спортивний журналіст Макс Келлерман зазначив, що Ломаченко двічі звертався до куту Коммі зупинити бій, але там відмовилися це робити.