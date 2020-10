Про це повідомляють #Букви.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі почнеться в 5:00 за Києвом.

В Україні зустріч Ломаченко і Лопеса в прямому ефірі транслюватиме медіа-ресурс “MEGOGO”, в США – телеканал ESPN.

Букмекери прогнозують, що фаворитом бою стане Ломаченко.

У букмекерській конторі Marathonbet перемогу українця оцінюють коефіцієнтом 1,25, поразку – 4,60. Нічия в цьому поєдинку отримала коефіцієнт 22.

Перемога українця шляхом нокауту оцінюється коефіцієнтом 3,20, а виграш за очками або технічного рішення – 1,95.

Букмекери з PariMatch оцінили перемогу Ломаченко коефіцієнтом 1,22, а Лопеса – 4,25. На нічию коефіцієнт становить 21,0.

На рахунку Ломаченко 14 перемог на професійному рингу, з яких 10 – нокаутом, а також одна поразка (в бою з Орландо Солід він поступився за очками).

Лопес за час своєї кар’єри провів 15 поєдинків, всі – виграв, 12 з них достроково.

Напередодні Ломаченко і Лопес пройшли фінальну церемонію зважування перед титульним боєм. Обидва вклалися у вагу, показавши однакові цифри – 61,2 кг.

Вони також провели дуель поглядів. За правилами соціального дистанціювання спортсмени повинні були дивитися один одному в очі на відстані, але Ломаченко обійшов огорожу і впритул наблизився до Лопеса. У підсумку американець першим відвів очі.

Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL. 😤

⚖️ @TeofimoLopez – 135 lbs

⚖️ @VasylLomachenko – 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020