Про це повідомляють #Букви.
Де і коли дивитися бій?
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі почнеться в 5:00 за Києвом.
В Україні зустріч Ломаченко і Лопеса в прямому ефірі транслюватиме медіа-ресурс “MEGOGO”, в США – телеканал ESPN.
Прогноз букмекерів на бій Ломаченко – Лопес
Букмекери прогнозують, що фаворитом бою стане Ломаченко.
У букмекерській конторі Marathonbet перемогу українця оцінюють коефіцієнтом 1,25, поразку – 4,60. Нічия в цьому поєдинку отримала коефіцієнт 22.
Перемога українця шляхом нокауту оцінюється коефіцієнтом 3,20, а виграш за очками або технічного рішення – 1,95.
Букмекери з PariMatch оцінили перемогу Ломаченко коефіцієнтом 1,22, а Лопеса – 4,25. На нічию коефіцієнт становить 21,0.
Що відомо про боксерів?
На рахунку Ломаченко 14 перемог на професійному рингу, з яких 10 – нокаутом, а також одна поразка (в бою з Орландо Солід він поступився за очками).
Лопес за час своєї кар’єри провів 15 поєдинків, всі – виграв, 12 з них достроково.
Напередодні Ломаченко і Лопес пройшли фінальну церемонію зважування перед титульним боєм. Обидва вклалися у вагу, показавши однакові цифри – 61,2 кг.
Вони також провели дуель поглядів. За правилами соціального дистанціювання спортсмени повинні були дивитися один одному в очі на відстані, але Ломаченко обійшов огорожу і впритул наблизився до Лопеса. У підсумку американець першим відвів очі.
Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL. 😤
⚖️ @TeofimoLopez – 135 lbs
⚖️ @VasylLomachenko – 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020
When Loma went under that rope tho … 🤯
Legendary weigh-in moment fitting of a legendary match-up.#LomaLopez | TOMORROW | ESPN pic.twitter.com/1WSaHcyCEd
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020