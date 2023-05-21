Український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу американцю Девіну Хейні. Менеджер Ломаченка Егіс Клімас не погодився з рішенням суддів та заявив, що їх команда подаватиме апеляцію.

Джерело: американська боксерська промоутерська компанія Top Rank Promotions, iSport.

Поєдинок пройшов на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі (США). Переможця очікував статус абсолютного чемпіона світу з боксу в легкому дивізіоні. Боксери змагалися за пояси WBO, WBC, WBA та IBF.

Бій тривав усі 12 раундів та закінчився одноголосним рішенням суддів на користь Хейні з рахунком 116:112, 115:113, 115:113.

Водночас Клімас обурився перемогою Хейні: “Це пограбування серед білого дня. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути”.

“Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію”, — сказав менеджер Ломаченка. у коментарі Top Rank Boxing.

Своєю чергою, Ломаченко прокоментував поразку від Хейні: “Можливо, у цьому поєдинку результат не був очевидним. Можливо, з мого боку не було великого домінування, але я це розумію. Хейні – не новачок у боксі, він хороший суперник. Не забувайте, що він більший за мене. Я думаю, що це був останній бій Хейні в легкій вазі”.

Крім того, колишній абсолютний чемпіон світу Шакур Стівенсон також заперечує поразку українського боксера: “Ломаченко виграв. Я нарахував 8-4 на його користь”.

Рішення суддів також викликало подив у промоутера Боба Арума з Top Rank: “Всі нейтральні фанати навколо мене порахували, що це був досить односторонній бій для Ломаченка. Тому всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні”.