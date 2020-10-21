Український боєць Василь Ломаченко, який програв американцеві Теофімо Лопесу всі чемпіонські пояси, боксував з травмою правого плеча. Після бою йому зробили операцію.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Про травму боксера розповів лікар Ломаченка Ніл Ель-Аттрачі. Він стверджує, що під час бою у Ломаченка був рецидив травми плеча. Боксер пошкодив це місце в бою з Хорхе Лінаресом.

До кінця січня Ломаченко не битиметься за приписом лікарів.

“Коли він приїхав з України на останні етапи підготовки до бою, у нього були проблеми з плечем. Виявляється, він сильно забив ротаторні манжети і утнув шматок хряща, про що ми тоді не підозрювали. Це було приблизно за шість тижнів до бою. Він сказав , що міг нормально тренуватися, але це продовжувало завдавати йому болю під час бою”, – повідомив хірург.

Ломаченка прооперували в понеділок, 19 жовтня.

За словами медиків, травма не повинна вплинути на подальше продовження кар’єри боксера.