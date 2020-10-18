Про це Ломаченко написав на своїй сторінці у Facebook.
На кону бою стояли титули легкої ваги WBA, WBO, WBC і The Ring, якими володіє Ломаченко, а також пояс американця IBF.
Ломаченко в стартовому раунді придивлявся, ударів практично не завдавав. Перша половина бою була переважно за Лопесом.
У 7-му раунді Ломаченко спробував перехопити ініціативу. У 8-й трихвилинці українець потряс Лопеса, змусив того ховатися в клінчі. Потім знову віддав ініціативу. Хороша атака Ломаченко з проходом в инфайтинг вийшла в 9-му раунді.
Українець остаточно перехопив ініціативу, але трохи пізно. У 11-му раунді Лопес перейшов в режим виживання. Останню трихвилинку Ломаченко провалив, але посік опонента головою.
Вердикт суддів: 116-112, 119-109, 117-111 на користь американця.
А ще Василь Ломаченко зазначив, що не погоджується із результатами суддівства.
“Я не знаю. Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Може бути, він десь вигравав на 1-2 раунду, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що другу половину я забрав.
Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням (суддів). Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся.
Зараз я поїду додому. Потім я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі”.
Суддівські карти бою Ломаченко-Лопес:
Ломаченко провів 15 поєдинків серед профі, в 14 із них боксер переміг (10 — нокаутом), в одному програв.
Лопес провів 15 поєдинків серед профі, в кожному з яких переміг (12 — нокаутом).
- Раніше український боксер Василь Ломаченко опублікував в соціальній мережі відео з тренування російського спецназу.