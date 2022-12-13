Відповідне фото опубліковано в Instagram-спортсмена.

Знімок підсанкційного митрополита московського патріархату Ломаченко доповним дописом російьскою мовою.

“Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились. Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле”, – написав боксер.

Варто зауважити, що фото, опубліковане Ломаченком було зроблено 24 грудня 2019 року під час Божественної літургії в Горненському жіночому монастирі в Ейн-Карем, Єрусалим. Тоді боксер прислужував Луці.

У 2020 році Ломаченко, разом з іншим українським боксером Олександром Усиком, знялися у російському фільмі про православну церкву “Здрастуй, брат! Христос Воскрес”. У ньому Ломаченко розповів про своє ставлення до Росії та зізнався, що завжди вважав росіян, українців та білорусів єдиним народом.

“По суті ми є одним народом. Для мене з дитинства не було поняття Росія, Україна, Білорусь. У мене не було поняття, що це інші люди, або інша країна, межа якась. Я весь час думав про те, що ми – єдиний народ. Ми всі – православні християни, і ми живемо усі на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити принципи і віру”, – сказав Ломаченко.

У серпні цього року Ломаченко втрапив у скандал опублікувавши в соцмережі інтерв’ю митрополити Луки Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Останній у своєму інтерв’ю заявляв, що українців бомбардують через підтримку ЛГБТ-спільноти та нецензурні вислови.

Варто також зауважити, що після обшуків Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, де було знайдено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди “русского мира”, Ломаченко у своєму Instagram опублікував фото зі святині, на яких він пече проскурки.

Додамо, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко Андрій В’ячеславович) нещодавно опинився під санкціями РНБО. Йому заборонили користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежила для нього торговельні та інші операції пов’язані з майном, а також, позбавила державних нагород.