Про це написала ювелірна фірма Krestik Reznoi, послугами якої скористався боксер, в Instagram.

Фірма знаходиться у Костромі (Росія). Саме туди Ломаченко відправив свої дві золоті медалі – з Олімпійських ігор у Пекіні (2008) та Лондона (2012). Боксер захотів, щоб місцеві майстри виготовили з них натільний хрестик для його батька.

“Тільки вдумайтеся, хрест натільний, виготовлений з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров’ю і потім, на які покладено ціле життя, медалі, що увійшли до Світової історії спорту. Скільки потрібно духу, мужності і шляхетності, щоб без вагань виконати з них натільний хрест для найближчої та найдорожчої людини – батька!”, – говориться у дописі ювелірної фірми. “Нашому захопленню та повазі немає межі, Василь Анатолійович [Ломаченко] уклін Вам! Бог спрямовує”.

Це вже не перший скандал цього місяця, у який втрапив боксер. Зокрема, у ніч на 12 грудня у в Нью-Йорку відбувся боксерський бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі, в якому останній програм. Після перемоги Ломаченко з’явився в рингу з рідного міста Білгород-Дністровський. Проте, згідно з традицією, боксери виходять в ринг із прапором рідної країни. Саме це викликало шквал критики у бік боксера, навіть з боку боксера Володимира Кличка.