Про це сповіщає BBC.
Презентація збірки творів Шекспіра приурочена святкуванню 400-річчя від дня народження англійського драматурга. Книга вміщує всі його п’єси та була опублікована через сім років після смерті Шекспіра.
Як повідомляється, збірка була укладена акторами Джоном Гемінджесом та Генрі Конделлом на знак шани та пам’яті про автора. Раніше актори виступали у складі трупи, що виконувала п’єси англійського драматурга.
Загалом надруковано близько 750 примірників першого видання, проте до наших днів вдалося зберегти лише близько 235. У 1913 році книгу передали до лондонської бібліотеки Guildhall. Збірку досить рідко демонструють широкій публіці через “її делікатність”.
Відзначається, що крім на виставці також буде представлено ще одне фоліо та дві менші оригінальні копії п’єс “Генріх IV, частина перша” та “Отелло”.
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