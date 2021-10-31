Про це повідомляє газета Jewish News, що обслуговує єврейські спільноти в усьому світі.
Зазначається, що репродукцію картини розмістили на сайті перед виставкою Дюрера Dürer’s Journeys: Travels of a Renaissance Artist, яка відкриється 20 листопада 2021 року й триватиме до 27 лютого 2022 року.
На полотні зображено сцену з Євангелія від Луки: дванадцятирічний Ісус веде суперечку з єрусалимськими мудрецями.
Після скарги відвідувача сайту на образливий зміст репродукцію вирішили зняти з сайту.
“Ми видалили зображення та супровідний текст із нашої онлайн-галереї виставлених робіт, оскільки усвідомлюємо, що у такому форматі неможливо дати адекватну інтерпретацію цього твору”, – повідомили у пресслужбі музею.
Зазначається, що картина “Христос серед учителів” має численні інтерпретації. За однією із них, художник на основі зовнішнього вигляду мудреців проілюстрував теорію про чотири типи людського темпераменту.
- Раніше на аукціоні продали дев’ять картин і дві керамічні роботи іспанського художника Пабло Пікассо. Вдалося вторгувати майже 110 мільйонів доларів. Понад 20 років лоти були експонатами у готелі Bellagio (Лас-Вегас, США).