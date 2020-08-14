Під час першого Лондонського фестивалю муралів (LMF), який розпочнеться 1 вересня, близько 100 художників-монументалістів, у тому числі Камілла Вала, трансформують понад 50 різних будівель у місті.

Фото робіт художників вже представлені на офіційному сайті фестивалю.

Темою фестивалю буде мистецтво в умовах соціального дистанціювання.

Як повідомляє The Guardian, мурали вуличних художників дадуть змогу перехожим захоплюватися мистецтвом в той час, коли неможливо відвідати галерею.

Лі Бофкін, генеральний директор і співзасновник Global Street Art, організації, що стоїть за LMF, каже, що на відміну від великих артярмарок або виставок, які були скасовані або працювали з обмеженою пропускною спроможністю через соціальне дистанціювання, вуличне мистецтво “безконтактне”, а значить процвітає на відкритому повітрі.

Фестиваль буде проходити по всій столиці більш ніж на 50 майданчиках, включаючи парк Уемблі, Кінгс-Крос, Холборн, Крістал Пелас, Кенері-Уорф, Сіті, Камден, Хакні Уїк і Тоттенхем.

Художниця Камілла Вала, яка створить дві роботи в рамках LMF, одну в Rich Mix на сході Лондона, а іншу — навколо моста Адамс-Плаза на Кенері-Уорф, вважає, що стінопис, як вид мистецтва став популярним через свою доступність.