Фото робіт художників вже представлені на офіційному сайті фестивалю.
Темою фестивалю буде мистецтво в умовах соціального дистанціювання.
Як повідомляє The Guardian, мурали вуличних художників дадуть змогу перехожим захоплюватися мистецтвом в той час, коли неможливо відвідати галерею.
Лі Бофкін, генеральний директор і співзасновник Global Street Art, організації, що стоїть за LMF, каже, що на відміну від великих артярмарок або виставок, які були скасовані або працювали з обмеженою пропускною спроможністю через соціальне дистанціювання, вуличне мистецтво “безконтактне”, а значить процвітає на відкритому повітрі.
Фестиваль буде проходити по всій столиці більш ніж на 50 майданчиках, включаючи парк Уемблі, Кінгс-Крос, Холборн, Крістал Пелас, Кенері-Уорф, Сіті, Камден, Хакні Уїк і Тоттенхем.
Художниця Камілла Вала, яка створить дві роботи в рамках LMF, одну в Rich Mix на сході Лондона, а іншу — навколо моста Адамс-Плаза на Кенері-Уорф, вважає, що стінопис, як вид мистецтва став популярним через свою доступність.
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