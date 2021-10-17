Про це повідомляє європейський телеканал Euronews.

Так, за пінту (приблизно 0,57 л) пива можна розплатитися непотрібним старим iPhone, який потім ремонтується технічною компанією.

Згідно із дослідженнями, Велика Британія стане найбільшим накопичувачем електронних відходів в Європі, обігнавши нинішнього світового лідера Норвегію, до 2024 року.

Електронні відходи – це усі викинуті пристрої: смартфони, телевізори, холодильники тощо. Велика частина спалюється, вивозиться на звалища або нелегально відправляється за кордон.

Зазначається, що в середньому одна британська сім’я зберігає близько 20 старих і невикористовуваних пристроїв.

За останні кілька років на одного дорослого в Великій Британії обсяг електронних відходів до 2024 року виросте з 23,9 кг до 24,5 кг. Норвегія буде другою за цим показником, за нею йдуть Данія, Швейцарія та Нідерланди.