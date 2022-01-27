Long Covid: фахівці розповіли про наслідки коронавірусу для нервової системи

Науковці виявили, що порушення в роботі нервової системи після зараження COVID-19 може бути пов'язано з ураженням судин мозку.

Про це повідомляється у дослідженні наукового журналу Science.

Фахівці акцентують, що з початку пандемії COVID-19 пацієнти описували тривалі синдроми після гострої інфекції, які тепер мають спільну назву Long Covid. Ці синдроми часто містять здебільшого неврологічні та психіатричні симптоми, зокрема:

труднощі з пам’яттю, концентрацією та здатністю виконувати повсякденні завдання,

часті головні болі,

зміна шкірних відчуттів,

вегетативна дисфункція,

непосильна втома,

марення та параноя.

За оцінками дослідників, більшість пацієнтів з Long Covid були молодше 50 років та з цілком задовільним станом здоров’я до зараження, а хворобу перенесли у легкій формі. Серед головних причин ускладнень у роботі нервової системи фахівці виділяють розлади судин головного мозку.

“Магнітно-резонансна томографія тканин головного мозку пацієнтів із гострою формою COVID-19 виявила наявність ушкодження мікросудин, схожі з ознаками активації ендотелію та пошкодженнями судин в інших органах. При цьому були уражені ті області мозку, які пов’язані з характерними для COVID-19 неврологічними проявами”, – зазначено у дослідженні.

При цьому автори дослідження акцентують на тому, що потрібно й надалі вивчати пацієнтів із Long Covid, адже ушкодження нейронів можуть спричиняти чи прискорювати розвиток нейродегенеративних захворювань, наприклад, хвороби Альцгеймера чи Паркінсона. Також детального вивчення потребують наслідки COVID-19 для розвитку нервової системи дітей.

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