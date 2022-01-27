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Long Covid: фахівці розповіли про наслідки коронавірусу для нервової системи

Науковці виявили, що порушення в роботі нервової системи після зараження COVID-19 може бути пов'язано з ураженням судин мозку.

Четвер, 27 січня 2022, 23:08
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Про це повідомляється у дослідженні наукового журналу Science. 

Фахівці акцентують, що з початку пандемії COVID-19 пацієнти описували тривалі синдроми після гострої інфекції, які тепер мають спільну назву Long Covid. Ці синдроми часто містять здебільшого неврологічні та психіатричні симптоми, зокрема:

  • труднощі з пам’яттю, концентрацією та здатністю виконувати повсякденні завдання,
  • часті головні болі,
  • зміна шкірних відчуттів,
  • вегетативна дисфункція,
  • непосильна втома,
  • марення та параноя.

Фото: Reuters

За оцінками дослідників, більшість пацієнтів з Long Covid були молодше 50 років та з цілком задовільним станом здоров’я до зараження, а  хворобу перенесли у легкій формі. Серед головних причин ускладнень у роботі нервової системи фахівці виділяють розлади судин головного мозку.

“Магнітно-резонансна томографія тканин головного мозку пацієнтів із гострою формою COVID-19 виявила наявність ушкодження мікросудин, схожі з ознаками активації ендотелію та пошкодженнями судин в інших органах. При цьому були уражені ті області мозку, які пов’язані з характерними для COVID-19 неврологічними проявами”, – зазначено у дослідженні.

При цьому автори дослідження акцентують на тому, що потрібно й надалі вивчати пацієнтів із Long Covid, адже ушкодження нейронів можуть спричиняти чи прискорювати розвиток нейродегенеративних захворювань, наприклад, хвороби Альцгеймера чи Паркінсона. Також детального вивчення потребують  наслідки COVID-19 для розвитку нервової системи дітей.

Теги: здоров'я, COVID-19, Long Covid, Коронавірус, світ

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