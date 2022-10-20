Лорак, Повалій, Тодоренко та Сєдокова – РНБО запровадила санкції проти українських «зірок»

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональні економічні та інші санкції Ради національної безпеки і оборони України проти тих артистів, які підтримали російське вторгнення, або ж зайняли мовчазну позицію.

Укази № 726/2022 та № 727/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Так, санкції застосували до українських артистів Ані Лорак, Таїсії Повалій, Регіни Тодоренко, Анни Сєдокової, Сніжани Єгорової та Оксани Марченко.

Окрім того, Зеленський ввів в дію рішення РНБО про накладання персональних обмежень також на російських артистів. Серед них, зокрема: Олександр Сєров, Вадим Козаченко, Лев Лещенко, Вікторія Циганова, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі, Тімур Юнусов та інші.

Введені обмеження, котрі діятимуть протягом 5-10 років, передбачають блокування активів, припинення торгових операцій та заборона на виведення капіталу з України, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді, а також заборону на придбання земельних ділянок. Також санкціями передбачається припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів.

Щобільше, підсанкційних осіб позбавлять державних нагород України та інших відзнак.

Окрім представників шоу-бізнесу, а також відомих пропагандистів, під масштабні санкції потрапили колаборанти, політики, представники силових структур та бізнесмени зі списку Forbes.

Всього у списку санкцій РНБО 2507 фіз- та 1374 юросіб.

Попередньо пропозиції щодо санкцій розглянула та рекомендувала до подачі на розгляд РНБО Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням міністерки економіки України Юлії Свириденко, йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки.

“Сьогодні Президентом введені в дію дуже потужні санкції проти ворогів нашої держави. І ми не зупиняємось на цьому. Вже завтра МРГ розгляне чергові пакети пропозицій. Серед яких ті, на які українці вже певний час дуже очікують. Тепер чекати залишилось недовго. Україна налаштована дуже рішуче. Агресор та ті, хто йому допомагає, будуть покарані”, – зазначила Свириденко.

Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики була створена рішенням Кабінету Міністрів від 30 серпня 2022 року. До її складу входять представники різних міністерств, Офісу Президента України, Апарату РНБОУ, правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів і відомств.