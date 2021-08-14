ЗеПорушення

53

Всього порушень

11

Днів без порушень
21:42 Марсохід Perseverance не зміг зібрати перші проби ґрунту
21:24 Куомо зможе взяти участь в виборах губернатора, попри звинувачення в сексуальних домаганнях
21:03 Лот на $1 млн: серветку зі сльозами Мессі пустять з молотка
20:29 До південного узбережжя США наближаються відразу два тропічних шторми
20:26 Десятки жертв й зниклих безвісти: Туреччину накрили потужні повені
19:15 «Нові майдани – нові банани»: як Мендель анонсувала програму на каналі Ахметова
18:12 Bellingcat вдруге виграв суд проти російського інформагентства, пов’язаного з «кухарем Путіна»
17:26 Міськрада на Одещині припинила приймання людей без довідки про вакцинацію проти COVID-19
16:55 Twitter запроваджує обов’язкову вакцинацію для офісних працівників у США та Канаді
16:48 Емма Стоун повернеться до головної ролі в сиквелі «Круелли»
16:26 Порошенко заявив про невідворотність нової хвилі коронавірусу: Треба наростити темпи вакцинації
15:50 Adidas створив взуття на честь персонажа з «Сімпсонів»: фото
15:46 «Мені сказали, що я ніколи не зможу повернутися»: репортерку BBC виставляють із Росії
15:02 У кепці й робочих джинсах: письменниця показала, як Марина Порошенко доглядає за розкішним садом, але Facebook видалив відео
14:22 Бої в Афганістані: президент заявив, що ремобілізація військ є «найвищим пріоритетом»
13:29 Клуб НБА «Sacramento Kings» підписав українського баскетболіста Леня
12:50 В Україні позапланово перевірять «найбільших забруднювачів» водних ресурсів
12:11 Шахтарі скаржаться, що вже 5 місяців не отримують зарплату: анонсували перекриття трас та акцію під ОПУ
10:25 Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень, – NOAA
09:20 Від очного до дистанційного: в Міносвіти розповіли про три сценарії навчання в школах під час карантину
08:48 Facebook запроваджує наскрізне шифрування для голосових та відеодзвінків у Messenger
07:15 До +30°, місцями дощі: якою буде погода 14 серпня
01:34 Громадські активісти вимагають зробити справу Талашка показовою: звернення підписали понад 100 осіб та організацій
00:54 Таліби можуть атакувати Кабул протягом кількох днів, – розвідка
00:43 Кандидати на пост голови РДА повинні мати сертифікати про володіння державною мовою
00:28 Boeing поверне на завод космічний корабель Starliner, який мали скерувати на МКС

13 серпня

23:47 Генсек ООН закликав талібів припинити наступ на Кабул

Лот на $1 млн: серветку зі сльозами Мессі пустять з молотка

Паперову серветку колишнього форварда каталонської “Барселони” Ліонеля Мессі, якою він витирав сльози під час прощальної промови, виставлено на торги.

Субота, 14 серпня 2021, 21:03

Фото: Getty Images

Оголошення про продаж серветки з’явилося на торговій платформі Mercado Libre.

Оголошення про продаж серветки з’явилося на одному з іспанських сайтів. Початкова вартість лоту – мільйон доларів.

Продавець стверджує, що це серветка з генетичним матеріалом Мессі, за допомогою якого можна “клонувати футболіста”. Однак наразі невідомо, чи дійсно це та сама серветка, якою зірковий форвард витирав сльози на пресконференції.

Нагадаємо, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі емоційно попрощався із клубом “Барселона”. Він почав плакати ще до того, як заговорив. Мессі грав за “Барселону” протягом 21 року. Під час прощальної промови на стадіоні “Камп Ноу” він намагався контролювати емоції, але сильно плакав.

Починаючи з 1 липня, Ліонель Мессі офіційно не є гравцем “Барселони”. Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом – аргентинець став вільним агентом.

У статусі “вільного агента” Мессі має право підписати контракт з будь-яким клубом світу.

Мессі грав за каталонський клуб “Барселона” з 2003 року. За цей час він десять разів був чемпіоном Іспанії, отримав сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Зараз Мессі грає за збірну Аргентини в рамках Кубку Америки.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб. Рекорд тримався понад 40 років.

  • Форвард “Барселони” Ліонель Мессі присвятив свій гол в матчі проти іспанського клубу “Осасуни” покійному Дієго Марадоні. Цей жест розчулив уболівальників з усього світу.
  • 11 серпня Ліонель Мессі підписав дворічний контракт із футбольним клубом “Парі Сен-Жермен” після того, як пішов із “Барселони”.
Теги: аукціон, Ліонель Мессі, серветка, футбол

Читати #Букви у Telegram і у Facebook