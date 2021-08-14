Лот на $1 млн: серветку зі сльозами Мессі пустять з молотка

Паперову серветку колишнього форварда каталонської “Барселони” Ліонеля Мессі, якою він витирав сльози під час прощальної промови, виставлено на торги.

Оголошення про продаж серветки з’явилося на торговій платформі Mercado Libre.

Оголошення про продаж серветки з’явилося на одному з іспанських сайтів. Початкова вартість лоту – мільйон доларів.

Продавець стверджує, що це серветка з генетичним матеріалом Мессі, за допомогою якого можна “клонувати футболіста”. Однак наразі невідомо, чи дійсно це та сама серветка, якою зірковий форвард витирав сльози на пресконференції.

Нагадаємо, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі емоційно попрощався із клубом “Барселона”. Він почав плакати ще до того, як заговорив. Мессі грав за “Барселону” протягом 21 року. Під час прощальної промови на стадіоні “Камп Ноу” він намагався контролювати емоції, але сильно плакав.