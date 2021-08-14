Лот на $1 млн: серветку зі сльозами Мессі пустять з молотка

Оголошення про продаж серветки з’явилося на торговій платформі Mercado Libre.
Оголошення про продаж серветки з’явилося на одному з іспанських сайтів. Початкова вартість лоту – мільйон доларів.
Продавець стверджує, що це серветка з генетичним матеріалом Мессі, за допомогою якого можна “клонувати футболіста”. Однак наразі невідомо, чи дійсно це та сама серветка, якою зірковий форвард витирав сльози на пресконференції.
Нагадаємо, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі емоційно попрощався із клубом “Барселона”. Він почав плакати ще до того, як заговорив. Мессі грав за “Барселону” протягом 21 року. Під час прощальної промови на стадіоні “Камп Ноу” він намагався контролювати емоції, але сильно плакав.
Починаючи з 1 липня, Ліонель Мессі офіційно не є гравцем “Барселони”. Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом – аргентинець став вільним агентом.
У статусі “вільного агента” Мессі має право підписати контракт з будь-яким клубом світу.
Мессі грав за каталонський клуб “Барселона” з 2003 року. За цей час він десять разів був чемпіоном Іспанії, отримав сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
Зараз Мессі грає за збірну Аргентини в рамках Кубку Америки.
Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб. Рекорд тримався понад 40 років.