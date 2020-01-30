Французький модний Дім Louis Vuitton відкриває свій перший ресторан і кафе, що знаходиться в японському місті Осака.

Про це повідомляє журнал Vogue.

У закладі будуть представлені страви знаменитого шеф-кухаря Йосуке Суга, якщий колись був протеже 32-мішленовськой зірки, Жоеля Робюшона.

Le Café V буде розташовуватися на четвертому (верхньому) поверсі нового магазину Louis Vuitton. Там також буде знаходитися коктейль-бар й відкрита тераса.

Під час обіду буде працювати Sugalabo V. Концепція місця є відгалуженням від визнаного критиками ресторану “Суги” з однойменною назвою в Токіо, який наразі оцінюється як 47-й кращий ресторан у світі.

Над дизайном місць працював Токудзін Йосіока, творець колекції предметів інтер’єру Objets Nomades від Louis Vuitton. Також Йосіока раніше створив для лейбла колекцію аксесуарів для дому та подорожей, які були представлені на таких дизайнерських виставках, як Design Miami і Salone de Mobile.