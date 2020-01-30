Про це повідомляє журнал Vogue.

У закладі будуть представлені страви знаменитого шеф-кухаря Йосуке Суга, якщий колись був протеже 32-мішленовськой зірки, Жоеля Робюшона.

Le Café V буде розташовуватися на четвертому (верхньому) поверсі нового магазину Louis Vuitton. Там також буде знаходитися коктейль-бар й відкрита тераса.

Фото: Louis Vuitton / Рinterest

Фото: Louis Vuitton / Рinterest

Фото: Louis Vuitton / Рinterest

Під час обіду буде працювати Sugalabo V. Концепція місця є відгалуженням від визнаного критиками ресторану “Суги” з однойменною назвою в Токіо, який наразі оцінюється як 47-й кращий ресторан у світі.

Фото: Louis Vuitton / Рinterest

Над дизайном місць працював Токудзін Йосіока, творець колекції предметів інтер’єру Objets Nomades від Louis Vuitton. Також Йосіока раніше створив для лейбла колекцію аксесуарів для дому та подорожей, які були представлені на таких дизайнерських виставках, як Design Miami і Salone de Mobile.

Фото: Louis Vuitton / Рinterest

Фото: Louis Vuitton / Рinterest