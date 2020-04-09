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Louis Vuitton запустив виробництво масок

Французький модний будинок Louis Vuitton на тлі пандемії коронавірусу запустив виробництво захисних масок.

Четвер, 9 квітня 2020, 14:49

Про це пише Hypebeast.

Виробництвом масок займуться триста співробітників, шити їх будуть в майстернях в Марсазе, Сен-Донате, Сен-Пурсане, Дюси і Сент-Флоренції.

“Будучи важливим французьким будинком, Louis Vuitton збирається виготовити кілька тисяч масок, які будуть безкоштовно розповсюджуватися в регіоні, щоб захистити тих, хто піддається найбільшому ризику зараження. Це виробництво – результат прекрасного співробітництва з регіональним сектором текстильної промисловості”, – заявив виконавчий директор бренду Майкл Берк, запускаючи виробництво масок в ательє в Сент-Флоранції.

Теги: Louis Vuitton, маски

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