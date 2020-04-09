Louis Vuitton запустив виробництво масок

Про це пише Hypebeast.
Виробництвом масок займуться триста співробітників, шити їх будуть в майстернях в Марсазе, Сен-Донате, Сен-Пурсане, Дюси і Сент-Флоренції.
“Будучи важливим французьким будинком, Louis Vuitton збирається виготовити кілька тисяч масок, які будуть безкоштовно розповсюджуватися в регіоні, щоб захистити тих, хто піддається найбільшому ризику зараження. Це виробництво – результат прекрасного співробітництва з регіональним сектором текстильної промисловості”, – заявив виконавчий директор бренду Майкл Берк, запускаючи виробництво масок в ательє в Сент-Флоранції.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
In order to provide protective gear to healthcare workers, Louis Vuitton has repurposed several of the Maison’s ateliers across France to produce hundreds of thousands of non-surgical face masks. In partnership with the Mode Grande Ouest textile network, this initiative will donate the much-needed protective gear to frontline healthcare workers. Thank you to the hundreds of artisans who have volunteered to create these masks, as well as everyone doing their part to fight this global pandemic. #LouisVuitton #StayAtHome
- Раніше повідомлялось, що італійський бренд Prada вирішив виробляти медичний спецодяг і маски на тлі спалаху коронавірусу в Італії.