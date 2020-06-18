Луценко нагадав, що при Януковичі його судив суддя, який тепер судить Порошенка

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко нагадав, що в 2012 році його судив суддя Сергій Вовк, який тепер обирає запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку.

Про це Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.

“Все це вже було. І обвинувачення в ніби то неправильному призначенні водія. І арешт за ніби то неявку на ознайомлення з матеріалами. І суддя Вовк. І мичання депутатів більшості, що вони не в курсі – хай суд розбереться. І заяви західних посольств про неприпустимість політрепресій. “, – пише він.

Екс генпрокурор нагадав, що під час влади Віктора Януковича він отримав 2,5 роки в’язниці.

“А потім рішення Європейського суду про політичний характер переслідування. А потім вихід на волю. А потім революція проти несправедливості і самодурства. В результаті втеча в Ростов, вирок за держзраду і спецконфіскація 1,5 млрд. дол. мафії”, – уточнив Луценко.

Нагадаємо , що засідання призначене на 15:00 . За словами адвокатів п’ятого Президента , Порошенко буде присутній в суді , незважаючи на те , що у нього нещодавно помер батько . Обирати запобіжний захід п’ятого президенту України буде скандальний суддя Сергій Вовк , який в 2012 році судив Юрія Луценка .