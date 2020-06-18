Covid-19 Україна

оновлено 18.06.2020 о 14:01

Всього:

34063(+829)

Хворіють:

17650(+829)

Вилікувались:

15447(+504)

Померло:

966(+23)

15:34 Рада дозволила передати ВАКС будівлю держпідприємства «Антонов» в Києві
15:13 TikTok виходить на ринок освіти
14:52 На Закарпатті дитину назвали Зеленський
14:38 Луценко нагадав, що при Януковичі його судив суддя, який тепер судить Порошенка
Ексклюзив
14:38 Як «Слуги народу» обговорювали призначення Шкарлета міністром освіти
14:36 Трамп просив лідера Китаю допомогти йому перемогти на виборах президента
14:24 В Україні з’явилося ще одне професійне свято
14:19 Трамп підтримував будівництво концтаборів для мусульман в Китаї
Ексклюзив
14:17 Під Печерським судом збираються прихильники Порошенка та силовики
14:01 Безпечніше перебувати на пляжі, ніж в закритому приміщенні, – експерт
Ексклюзив
13:55 Шарій обговорював з нардепом від ОПЗЖ, як посадити в СІЗО учасників учорашніх бійок
13:55 Ейфелева вежа відкриється вперше за три місяці: працювати буде з обмеженнями
13:55 Трамп не хотів давати військову допомогу Україні
13:41 Хворих на COVID-19 влітку може бути більше, ніж навесні, – лікар
13:24 Трамп не знав, чи входить Фінляндія до складу Росії
12:47 Ольга Белькова склала мандат народного депутата
12:21 Парламент схвалив звіт про виконання держбюджету-2019
12:01 Для будівництва доріг в «Укравтодор» працевлаштували майже 8 тисяч українців
11:49 Цинічна брехня: адвокат Порошенка прокоментував заяву Венедіктової про перенесення суду
11:34 Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом
Ексклюзив
11:24 Під стінами Ради знову мітингують за відставку Авакова: фото
11:16 У США можуть стратити поліцейського, який застрелив темношкірого в Атланті
10:54 У Києві COVID-19 виявили ще у 58 людей
10:47 Серу Полу Маккартні – 78 років: життя знаменитого «бітла» у фото
10:13 80 ветеранів, які будуть поруч з Путіним на параді Перемоги, відправили на карантин

Луценко нагадав, що при Януковичі його судив суддя, який тепер судить Порошенка

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко нагадав, що в 2012 році його судив суддя Сергій Вовк, який тепер обирає запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку.

Четвер, 18 червня 2020, 14:38

Про це Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.

“Все це вже було. І обвинувачення в ніби то неправильному призначенні водія. І арешт за ніби то неявку на ознайомлення з матеріалами. І суддя Вовк. І мичання депутатів більшості, що вони не в курсі – хай суд розбереться. І заяви західних посольств про неприпустимість політрепресій. “, – пише він.

Екс генпрокурор нагадав, що під час влади Віктора Януковича він отримав 2,5 роки в’язниці.

“А потім рішення Європейського суду про політичний характер переслідування. А потім вихід на волю. А потім революція проти несправедливості і самодурства. В результаті втеча в Ростов, вирок за держзраду і спецконфіскація 1,5 млрд. дол. мафії”, – уточнив Луценко.

Нагадаємо, що засідання призначене на 15:00. За словами адвокатів п’ятого Президента, Порошенко буде присутній в суді, незважаючи на те, що у нього нещодавно помер батько. Обирати запобіжний захід п’ятого президенту України буде скандальний суддя Сергій Вовк, який в 2012 році судив Юрія Луценка.
  • Раніше прессекретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду. Похорон Олексія Порошенка перенесено на п’ятницю, 19 червня.
  • Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський суд перенести засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку в зв’язку зі смертю його батька.
Теги: Петро Порошенко, суд, Юрій Луценко, Вовк

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись