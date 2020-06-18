Луценко нагадав, що при Януковичі його судив суддя, який тепер судить Порошенка

Про це Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.
“Все це вже було. І обвинувачення в ніби то неправильному призначенні водія. І арешт за ніби то неявку на ознайомлення з матеріалами. І суддя Вовк. І мичання депутатів більшості, що вони не в курсі – хай суд розбереться. І заяви західних посольств про неприпустимість політрепресій. “, – пише він.
Екс генпрокурор нагадав, що під час влади Віктора Януковича він отримав 2,5 роки в’язниці.
“А потім рішення Європейського суду про політичний характер переслідування. А потім вихід на волю. А потім революція проти несправедливості і самодурства. В результаті втеча в Ростов, вирок за держзраду і спецконфіскація 1,5 млрд. дол. мафії”, – уточнив Луценко.
- Раніше прессекретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду. Похорон Олексія Порошенка перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський суд перенести засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку в зв’язку зі смертю його батька.