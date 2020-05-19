Екс генеральний прокурор України Юрій Луценко нагадав про безчинства банди Ігоря Гіркіна (Стрелкова) і Ігоря Безлер в 2014 році в Слов'янську і Горлівці після того, як журналіст Дмитро Гордон опублікував скандальне інтерв'ю з Гіркіним.

Про це Юрій Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.

“Ось сухі факти, якими я марно намагався достукатися до душ українських парламентаріїв: у Слов’янську і Горлівці ватажки незаконних збройних формувань Гіркин І.І. і Безлер І.М. влаштували справжні “катівні “, – повідомив Луценко.

Ексгенпрокурор процитував свідчення свідків і додав, що Гіркин в інтерв’ю Гордону не сказав ніякої цінної для слідства інформації.

Так, з показань потерпілого Х., якого утримували в різних місцях Горлівки і який був свідком тортури полонених електричним струмом, розпеченим електричним паяльником, тощо.

“Особи чеченської національності щовечора виводили полонених і кожного п’ятого розстрілювали. Під загрозою розстрілу полонених змушували ходити по замінованому полю, в результаті чого на мінах загинуло близько 80 осіб. Вони підвішували полонених і заживо знімали з них шкіру, змушуючи інших полонених за цим спостерігати. під загрозою розстрілу свідка Х. змушували розчленовувати й закопувати тіла закатованих полонених в поліетиленових мішках”, – написав Луценко.

Також він навів свідчення очевидця Б.

Він, за словами Луценка, був очевидцем того, як бойовики під командуванням Безлера розстріляли 36 полонених у дворі Горлівського міськвідділу внутрішніх справ.

“Також встановлено звірячі методи проведення Безлером допитів українських полонених в приміщенні горлівського відділу УБОЗ. Так, за вказівкою Безлера, бойовики просвердлили К. обидві ноги, здійснили його кастрацію і зняли скальп з голови. Від завданих тортур К. загинув. Такі звірячі методи застосовувалися і в інших місцях. Наприклад, під час незаконного утримання будівлі Луганської ОДА бойовиками під загальним керівництвом Грачова С.В. було замучено і повішений прокурора. Свердловська Луганської області Реву А.А.”, – зазначив Луценко.

Луценко нагадав, що слідство стосовно Гиркина і Безлера було завершено в січні 2019 року.

“Звичайно, журналіст Гордон вправі брати інтерв’ю у будь-кого. Американці, наприклад, брали інтерв’ю у самого Бен Ладена. Питання не в факті інтерв’ю, а в позиції, тональності, усмішках словами ворога. І саме це робить інтерв’ю Гордона з Гіркиним неприйнятним для мене”, – сказав Луценко.

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що журналіст Дмитро Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму Наталією Поклонською та одним з ватажків бойовиків “ДНР” Ігорем Гіркіним. Відповідно заява Гордона напередодні про те, що інтерв’ю було знято за сприяння українських правоохоронців – неправда.