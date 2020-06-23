Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Підозра НАБУ ексміністру В.Омеляну, в якій його звинувачують у виконанні рішення Кабміну про скорочення адмінзборів в портах, що призвело до невиконання запланованих доходів Держбюджету – верх непрофесіоналізму. Ясно, що це переданий детективами привіт з Банкової яскравому опозиціонеру”, – написав Луценко.

За його словами, “ця феєрична підозра відкриває великий простір для бурхливої діяльності НАБУ”.

“Для розминки можна опідозрити торговців на базарах, які допустили зменшення цін на полуницю і черешню. Потім – вручити підозри всім підприємцям, які згідно з постановою КМУ закрили ресторани, торгові, розважальні чи готельні заклади. Це ж теж призвело до зменшення запланованих доходів Держбюджету. Не забути обшукати в 6 ранку і вручити підозри власникам автозаправок за допущене падіння цін на бензин та дизель, що призвело до падіння податків. В 7 ранку – догнати митників за падіння доходів енергетичної митниці в зв’язку з падінням світових цін на нафтопродукти. Ну і насамкінець – обшуки і арешти двох складів Кабміну та персонально Гончарука і Шмигаля за падіння ВВП, що явно “ухайдокало” нещасний Держбюджет. Заживемо….”, – резюмував Луценко.