Екс-генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що його дружина Ірина прийняла рішення скласти мандат після того, як у неї був інсульт - наслідок нервової роботи в Парламенті.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

Луценко зазначив, що чутки про те, що таким чином він нібито хотів дистанціюватися від п’ятого президента Петра Порошенка не відповідають дійсності.

“Ну, люди ніяк не можуть розібратися, чи то я кум Порошенка і пособник “бариги”, чи я опонент Порошенка. Ніяк люди не можуть зрозуміти, що є люди самодостатні. Я прийшов до Порошенка вже як політик, який відбувся. З більш ніж 10 роками бекграунду – від глави МВС до тюрми. Я був і залишаюся партнером президента Порошенка. Він це знає і ніколи не розглядав мене як підлеглого. Я ніколи не розглядав його як людину, яка віддає накази, але я повністю підтримував і підтримую його стратегічну політику . Тому я сьогодні з ним в тих же відносинах, але говоримо більше не про кримінал, а про політику”, – розповів політик.

Що стосується дружини Ірини, Луценко підтвердив, що її вихід з Ради пов’язаний виключно з особистими причинами. Конкретно – у неї стався інсульт внаслідок напруженої роботи в Парламенті.

“Щодо себе. Так, моя дружина склала мандат. У неї була серйозна проблема зі здоров’ям, якщо вже так відверто говорити. У неї стався інсульт. Слава Богу, встигли довезти до лікарні через ці пробки. Коротше кажучи, Ірина – перфекціоніст. Вона десь до 4-5 ранку читала проекти законів, які повинна була доповідати і масу аналітики, яка з цим пов’язана. І вона просто вбивала себе тим, що брала так близько до серця те, що відбувається”, – пояснив Луценко.