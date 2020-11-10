Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, який нещодавно повідомив, що хворий на рак, заявив, що перехворів на коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Боротьбу з ковідом виграно. Дякую лікарям, рідним, друзям. І все ж цей пост не про оптимізм. Я про повний провал протидії пандемії в Україні”, – написав Луценко.

Він нагадав про те, що уряд мав зробити з моменту початку пандемії та констатував, що українська влада не створила умов для ефективного реагування на хворобу.

“Уряд мав створити 136 базових антиковідних центрів. Це – 136 лабораторій для тестування (200- 350 млн грн). Це – 136 кисневих пункти (400 – 550 млн грн). Це – 136 апаратів кт (1000 – 1400 млн грн). Це – страхування і доплати лікарям.

Нічого з цього не зроблено”, – написав Луценко.

На його думку, у такій ситуації уряд має скласти повноваження.