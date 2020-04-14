Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Луценко заявив, що за сукупністю матеріалів справи підозра Тетяні Чорновол про умисне убивство – відверто незаконна.

“Про це говорять і прокурори, і слідчі і незалежні юристи. Тому єдина мета цього політичного дійства ДБР на замовлення Кремля – це спроба десакралізації Майдану, як джерела незалежності та європейського вибору України”, – написав він.

Колишній генпрокурор нагадав, що перші смерті на Майдані були вже до 18 лютого 2014 року, загинули майданівці Вербицький, Нігоян, Жизневський.

Крім того, Луценко виклав хронологію подій, які сталися того дня у центрі столиці. Зокрема, близько 10 години 18 лютого сотні самооборони Майдану та жителі столиці оточили парламент, вимагаючи змін до Конституції і відставки влади.

“Близько 11 години тисячі озброєних арматурою та камінням тітушок при підтримці міліції та внутрішніх військ напали на демонстрантів. Я особисто закликав до припинення бойні через гучномовці з даху машини”, – пригадує Луценко.

“В той же час стрілки міліції з даху будинку на розі Садової-Шовковичної почали стріляти з рушниць по демонстрантам. Замість травматичних набоїв вони використовували патрони з свинцевою картеччю. Саме так був вбитий ще 22 січня Нігоян. Фото картечі з бруківки вулиці Садової я тоді ж розмістив у Фейсбук. Депутати з опозиції вимагали від спікера Верхової Ради втрутитися і припинити стрільбу по мирних демонстрантах. Але марно”, – додав він.

Луценко зазначив, що “розлючені цією стрільбою на Садовій і кривавим побиттям людей в Маріїнському парку демонстранти спонтанно спалили офіс Партії регіонів”.

“Близько 12-30 я був там і бачив, що звідти вільно виходили люди. Це ж саме підтверджено в матеріалах справи. Тому говорити про навмисне вбивство охоронця офісу – юридичний абсурд”, – вважає Луценко.

Він повідомив, що близько 13 години велика кількість «Беркуту», що знаходилася в комплексі МВС почала зачистку цієї території. На цей час в Будинку офіцерів вже було декілька вбитих і багато поранених, яких жінки-депутати просто виривали з рук тітушок і автозаків та переміщали в швидкі допомоги.

“До кінця дня в ході штурму Майдану силовики оголосили АТО, захопили Жовтневий, спалили Будинок профспілок, озброєні міліцією тітушки стріляли в людей на розі Володимирської і Великої Житомирської. Всього протягом 18-19 лютого 30 демонстрантів отримали смертельні поранення”, – розповів ексгенпрокурор.

Луценко наголосив, що саме наказ на використання озброєних вогнепальною зброєю силовиків за висновком експертизи має причинно-наслідковий зв’язок із смертями мирних демонстрантів. “Проєкт підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і Шуляку підготовлено ще в грудні 2018 року. На жаль, тодішній парламент неодноразово відмовлявся продовжити дію заочного судочинства. Подані в суди клопотання про дачу дозволів на заочне слідство було теж заблоковане групою адвокатів, серед яких був і нинішній перший заступник голови ДБР Бабіков”, – заявив він.

Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.

Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.

Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.