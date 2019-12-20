Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Так Луценко вкотре наголосив, що ані колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, ані його син Хантер, який був членом наглядової ради української компанії Burisma, не порушували українське законодавство.

“Українських законів Байден і Байден — батько і син — не порушували”, — сказав він.

Водночас, на думку Луценка, американським правоохоронцям варто було б звернути увагу на дії Джо Байдена, який нібито вимагав відставки генпрокурора України Віктора Шокіна. Останній, як відомо, розслідував кримінальні провадження щодо Burisma, в яких фігурував Хантер Байден.

“Дуже схоже, що у старшого є конфлікт інтересів між повноваженнями віцепрезидента США та людини, яка вимагала зняти з поста генерального прокурора, який розслідував справу фірми, що платила досить серйозні кошти його синові”, — заявив Луценко.

Також Луценко підкреслив, що це юрисдикція не України, а США. У зв’язку цим колишній Генпрокурор, за його словами, давав Зеленському поради щодо взаємодії українських та американських правоохоронців з цього питання.

“Коли я зустрічався з новообраним президентом Зеленським щодо його інавгурації, я розповів йому про всі ці подробиці та порекомендував робити дуже просту річ. Ці справи повинні вести прокурори, а не політики. І чим швидше відбудеться зустріч нового генерального прокурора Руслана Рябошапки з генеральним атторнеєм США за темами, про які ми сьогодні говоримо, тим буде краще для Америки, України та нашого майбутнього”, — додав він.

Відео з 23 хвилини

Нагадаємо, розслідування щодо Хантера Байдена обговорювалося президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським від час телефонної розмови 25 липня поточного року. Скарга на можливий тиск на Україну з боку Трампа з метою почати політично мотивоване розслідування, який мав місце під час цієї розмови, створила основу для справи щодо імпічменту американського лідера.

Напередодні Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа, далі статті звинувачення проти нього будуть передані для ознайомлення і голосування Сенату.