Політик Юрій Луценко заявив, що не збирається балотуватися в мери Києва, тому що нинішній глава міста Віталій Кличко - його друг.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

Луценко не бачить сенсу балотуватися в мери, якщо нинішній очільник столиці його влаштовує.

“Йти в мери Києва можна було б, якби у мене не було особистих дружніх відносин і можливості висловити свою думку, скажімо негатив, самому Кличку. Навіщо йти в мери, якщо я можу зателефонувати діючому меру і сказати, що він робить неправильно”, – сказав Луценко.

Він зазначив, що наразі не може запропонувати команду кращу, ніж є у Кличка.

Серед “недоліків” нинішнього мера Луценко назвав досі не затверджений генеральний план столиці, а також масову забудову центральної частини столиці.

“Я не можу запропонувати зараз більш кращу команду, ніж у нього. Але одна з великих проблем, за яку я завжди критикую – це те, що до сьогоднішнього дня він не схвалив Генплан і не зупинив цю божевільну забудову центру. Ми всі любимо їздити в Європу і просто кайфуємо від центрів столиць, старовинних центрів столиць. Потім приїжджаємо додому, де чергову висотку поставили в самому центрі. На жаль, законно, без порушення закону. Для того, щоб це зупинити, можна або прийняти закон в парламенті, який завалили під впливом забудовників, в тому числі з БПП. Але не тільки. Це правда”, – сказав Луценко.

Політик упевнений, що на виборах в Києві переможе Кличко, але хто отримає більшість – невідомо. У цьому найголовніша проблема.

“Більшість у Київраді можлива, безумовно, тільки з “Європейською солідарністю”. Іншої більшості бути не може”, – вважає Луценко.

Щодо того, що Кличко раніше відмовився співпрацювати з “ЄС”, Луценко сказав:

“Ні, наскільки мені відомо, у нього з Петром Олексійовичем (Порошенком) була зустріч, на мою думку, це позитивний факт. З дня президентських виборів, таких зустрічей не було. Тепер у них почалися контакти, значить київська політика рухається в правильному напрямку”, – зазначив він.

Результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року, свідчать про те, що якби найближчим часом відбувалися вибори до Київської міської ради, то найбільшу підтримку виборців отримала б “Європейська солідарність”, за яку готові проголосувати 20 % киян, які готові взяти участь у виборах і вже визначилися.

44% респондентів (серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосувати) готові підтримати чинного мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови.