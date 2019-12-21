Екс-генпрокурор України Юрій Луценко розповів, що Хантер Байден під час роботи в Burisma Group заробляв по 75 тисяч доларів двічі на місяць за консультаційні послуги.

Про це він розповів в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

За словами Луценка, ні екс-віце-президент США Джо Байден, ні його син Хантер не порушували українське законодавство.

Згідно платіжній документації компанії Burisma Group, Байдену-молодшому платили двічі на місяць по $75 тис. за надання консультаційних послуг, що не є порушенням закону.

Луценко підкреслив, що представники родини Байдена не порушували українське законодавство.

“Українських законів Джо і Хантер Байден не порушували, але дуже схоже на те, що у старшого (Джо Байдена) є конфлікт інтересів між повноваженнями віце-президента США і людини, яка вимагала зняти з посади генерального прокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу фірми, що виплачувала його синові досить серйозні кошти”, – заявив він.

Розслідування щодо Байдена, за словами Луценка, має проводитися в США, оскільки входить в юрисдикцію Америки.

Він зазначив, що говорив особисто про це адвокату президента Дональда Трампа Рудольфц Джуліані, але він “не хоче це сприймати”.

“На жаль, пан Джуліані не хоче цього сприймати. Він з минулого січня по кінець цього року робить все можливе, щоб Україна відкрила цю справу”, – сказав Луценко.

Нагадаємо, розслідування щодо Хантера Байдена обговорювалося президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським від час телефонної розмови 25 липня поточного року. Скарга на можливий тиск на Україну з боку Трампа з метою почати політично мотивоване розслідування, який мав місце під час цієї розмови, створила основу для справи щодо імпічменту американського лідера.

Напередодні Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа, далі статті звинувачення проти нього будуть передані для ознайомлення і голосування Сенату.