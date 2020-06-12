Співробітники Служби зовнішньої розвідки України після інавгурації попередили Президента Володимира Зеленського про зв'язки Андрія Єрмака зі злочинним світом РФ та незабаром були звільнені.

Про це в ефірі програми “Червона лінія з Сергієм Висоцьким” на телеканалі “Еспресо.TV” повідомив ексгенпрокурор України Юрій Луценко.

В ефірі шоу Сергій Висоцький уточнив у Луценка, який назвав голову Офісу Президента Андрія Єрмака представником “п’ятої колони”, на чому базується це твердження та чи є воно припущенням.

У відповідь Луценко заявив, що українська розвідка володіє інформацією про зв’язок Єрмака з російськими злочинцями та військовими. Співробітників розвідки, які повідомили про це Президенту Зеленському, звільнили.