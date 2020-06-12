Про це в ефірі програми “Червона лінія з Сергієм Висоцьким” на телеканалі “Еспресо.TV” повідомив ексгенпрокурор України Юрій Луценко.
В ефірі шоу Сергій Висоцький уточнив у Луценка, який назвав голову Офісу Президента Андрія Єрмака представником “п’ятої колони”, на чому базується це твердження та чи є воно припущенням.
У відповідь Луценко заявив, що українська розвідка володіє інформацією про зв’язок Єрмака з російськими злочинцями та військовими. Співробітників розвідки, які повідомили про це Президенту Зеленському, звільнили.
“Представники зовнішньої розвідки України відразу після інавгурації президента поклали йому на стіл довідку про контакти, в тому числі в бізнесові, Єрмака з російським оточенням, в тому числі — з представниками ВПК і злочинного світу Російської Федерації. За кілька днів ці працівники були звільнені з зовнішньої розвідки. Доповідь закінчив”, — сказав Луценко.
- Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначений Андрій Єрмак.
- Пізніше стало відомо, що новопризначений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на нинішній посаді продовжить займатися питаннями переговорів з Російською Федерацією і звільненням українських полонених.
- Голова фракції партії “Голос” Сергій Рахманін під час виступу у Верховній Раді, заявив, що ідеї Єрмака щодо переговорів в Мінську приведуть до того, що за стіл від Росії сядуть санкційні політики.
- Раніше #Букви докладніше розповідали про зміни в Мінському форматі в статті “Мінськ Єрмака: мертвонароджена ідея”.