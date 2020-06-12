Про це в ефірі програми “Червона лінія з Сергієм Висоцьким” на телеканалі “Еспресо.TV” повідомив ексгенпрокурор України Юрій Луценко.

В ефірі шоу Сергій Висоцький уточнив у Луценка, який назвав голову Офісу Президента Андрія Єрмака представником “п’ятої колони”, на чому базується це твердження та чи є воно припущенням.

У відповідь Луценко заявив, що українська розвідка володіє інформацією про зв’язок Єрмака з російськими злочинцями та  військовими. Співробітників розвідки, які повідомили про це Президенту Зеленському, звільнили.

“Представники зовнішньої розвідки України відразу після інавгурації президента поклали йому на стіл довідку про контакти, в тому числі в бізнесові, Єрмака з російським оточенням, в тому числі — з представниками ВПК і злочинного світу Російської Федерації. За кілька днів ці працівники були звільнені з зовнішньої розвідки. Доповідь закінчив”, — сказав Луценко.