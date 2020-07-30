Про це повідомляється на офіційному сайті київського “Динамо”.

Так, у штаб Луческу увійшли:

• італійський фахівець Дієго Лонго (раніше був помічником головного тренера збірної Румунії);

• молдавський футболіст, футбольний тренер Еміл Карас;

• український футболіст, півзахисник Олег Гусєв (грав у ФК “Динамо”);

• хорватський футболіст, півзахисник і футбольний тренер Огнен Вукоєвич (грав за “Динамо”);

• футболіст, тренер Михайло Михайлов.

Під час онлайн-конференції Луческу розповів про функції своїх помічників у команді.

“І Огнен Вукоєвич, і Олег Гусєв повинні розуміти та приймати мою філософію, щоб передавати її далі гравцям. Вони будуть дуже важливими фігурами. Олег займатиметься групою атаки, де є проблеми, Вуко – футболістами середини поля, а я – обороною та контролем усього процесу”, – повідомив він.

За словами Луческу, італієць Дієго Лонго займатиметься фізичною підготовкою та питаннями організації гри.

“Будемо робити акцент на тому, щоб виключити м’язові травми у гравців… Тренером воротарів залишається Михайло Михайлов, а Олексій Михайличенко повертається на посаду спортивного директора. Сподіваюся, будемо працювати з ним продуктивно. У цьому плані я не хотів нічого змінювати”, – наголосив Луческу .

Він уточнив, що з кожним з гравців “Динамо” проведе індивідуальну бесіду, “щоб зрозуміти психологічний настрій та їхє бажання”.

Інформацію про повернення в клуб колишнього головного тренера ФК “Динамо” Олексія Михайличенка – на посаду спортивного директора – підтвердив і Суркіс. За його словами, “Михайличенка ніхто не звільняв, він пішов за взаємною домовленістю, розуміючи, що результати команди не відповідають очікуванням уболівальників”.

Також Суркіс закликав уболівальників до цивілізованої реакції на призначення екснаставника донецького “Шахтаря” Луческу новим головним тренером “Динамо”.

“У нас люди не звикли до цивілізованого ставлення. Той же Жозе Моурінью працював і в “Бенфіці”, і в “Порту”, Радомир Антич працював і в “Барселоні”, і в “Реалі”, і в “Атлетико”, Джованні Трапаттоні й Альберто Дзаккероні – в “Мілані”, “Ювентусі” та “Інтері”. Ми повинні по-європейськи дивитися на ці речі”, – наголосив Суркіс.

Він додав, що вболівальники “Динамо” – це не лише ті, хто сьогодні протестують проти призначення Луческу.

“У футболі головне – результат, я вважаю. Ми повинні надати всіляку підтримку і прийняти моє рішення. Я наголошую, це – моє рішення… Всі хотіли, щоб прийшов титулований тренер, – до нас прийшов цей тренер. Де він працював раніше – це вже історія”, – зазначив Суркіс.