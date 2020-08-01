Про це повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

“Державною комісією ТЕБ та НС (орган з не зовсім зрозумілим правовим статусом) без будь-яких особливих причин віднесено наше місто Луцьк з 3 серпня до “червоного“ рівня епідемічної небезпеки. Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “червоний“ рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та інше, що, за словами Поліщука, призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та значним недонадходження до міського бюджету.

“Недолугі, невчасні та непрофесійні рішення щодо протидії коронавірусу й так довели країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць та значно погіршили рівень життя українців й рівень економічної активності в країні. Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону – нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження“, – наголосив він.