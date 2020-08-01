Про це у коментарі агентству ВолиньPost повідомив адвокат Кривоша Сергій Тиможинський.

Кривош оголосив голодування ще 30 липня через “порушення його прав, зокрема – через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок”.

Адвокат зазначив, що перші три дні перебування Кривоша у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Він також додав, що Кривоша у слідчому ізоляторі утримують вже як засудженого, а не як ув’язненого, хоча відповідного рішення суду ще немає.

Крім того, за словами захисника, його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей.

Водночас, за даними агентства, в пресслужбі прокуратури області заявляють, що прокурори систематично відвідують СІЗО – і жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.