Терорист Максим Кривош, який напередодні захопив автобус із заручниками в Луцьку, раніше вже перебував під наглядом правоохоронних органів.

Про це розповів сьогодні на брифінгу начальник ГУ Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.

Він уточнив, що останнім часом необхідності в постійному контролі способу життя Кривоша не було.

“В полі зору він перебував, у рамках повноважень Національної поліції однозначно нагляд здійснювався. Але вже тривалий час ніяких порушень закону за ним не спостерігалося, тому необхідності в щоденному або щотижневому контролі не було. І законом не було передбачено”, – заявив Крошко.

У свою чергу начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков на цьому ж брифінгу повідомив, що вчора відбувся перший допит затриманого.

“Про співпрацю зі слідством не йшлося. Йому ставилися чіткі запитання. Ми повинні з’ясувати, хто його спільники, чи є інші вибухові пристрої. Тому з другого-третього допиту буде зрозуміло, яка у нього поведінка. Поки що говорить”, – зазначив Данюков.

(На відео – з 15:00)

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.