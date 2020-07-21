Максим Кривош, який захопив заручників в Луцьку, відпустив трьох людей. Це літня жінка, підліток і молода дівчина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомлялося раніше, вранці 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Терорист називає себе Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Аваков повідомив, що за результатами тривалих переговорів з чоловіком, який захопив заручників і утримує в автобусі, перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль вивів 3-х чоловік.

Він також опублікував ще одне відео, як Коваль виводить людей.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020