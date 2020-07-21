Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Як повідомлялося раніше, вранці 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Терорист називає себе Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
Аваков повідомив, що за результатами тривалих переговорів з чоловіком, який захопив заручників і утримує в автобусі, перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль вивів 3-х чоловік.
Він також опублікував ще одне відео, як Коваль виводить людей.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
- Нагадаємо, Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він хоче, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.
- Також #Букви ведуть текстову онлайн-трансляцію подій в Луцьку.