Про це повідомили в поліції Волинської області.

“Сьогодні зловмиснику оголосять про підозру, а завтра суд обиратиме йому запобіжний захід. Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання”, – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що за фактом учорашніх подій у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження.

“Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст.147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України”, – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.