Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила, що через збитки на тлі епідемії коронавіруса, керівництво змушене буде скоротити штат і провести реструктуризацію активів.

Про це йде мова в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Lufthansa пообіцяла провести широкомасштабну реструктуризацію – від скорочення робочих місць до продажу непрофільних активів. Таким чином компанія прагне погасити державну допомогу в розмірі 9 мільярдів євро (10,1 мільярда доларів) і впоратися зі зростаючими втратами, викликаними наслідками епідемії коронавіруса.

Відзначимо, німецький перевізник оголосив про збитки в першому кварталі в розмірі 2,1 млрд євро.

“З огляду на дуже повільне відновлення попиту, ми повинні прийняти стратегічні міри щодо реструктуризації”, – сказав генеральний директор Карстен Шпор.

Група, до якої входять швейцарські, австрійські та брюссельські авіалінії, готується до значного зниження прибутку в 2020 році і почала переговори зі своїм співробітниками з приводу скорочень.