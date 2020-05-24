Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Відновлення перельотів заплановані на середину червня.
Відомо, що авіакомпанія веде переговори з урядом Німеччини про надання допомоги в розмірі 9 мільярдів євро (9,8 мільярда доларів) в зв’язку з втратами на тлі епідемії коронавируса.
За словами прес-секретаря компанії, компанія відновить польоти на Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецію, Ібіцу і Малагу.
- 15 червня – головна орієнтовна дата для початку міжнародного туризму. Свої кордони вже готова відкрити навіть Італія, а Хорватія приймає туристів по-тихому.