Німецька авіакомпанія Lufthansa з середини червня відновить польоти по 20 напрямках.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відновлення перельотів заплановані на середину червня.

Відомо, що авіакомпанія веде переговори з урядом Німеччини про надання допомоги в розмірі 9 мільярдів євро (9,8 мільярда доларів) в зв’язку з втратами на тлі епідемії коронавируса.

За словами прес-секретаря компанії, компанія відновить польоти на Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецію, Ібіцу і Малагу.