Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Медіацентрі “Україна – Укрінформ”.
За його словами, наразі важко порахувати, скільки людей залишається на території тимчасово окупованої Луганської області. Причина — невідомо скільки людей загинуло.
Через високу щільність обстрілів, місцеві мешканці не змогли забрати та поховати рідних. Гайдай додав, що були випадки, коли громадяни намагались забрати загиблих, проте самі гинули під обстрілами: “Такої щільності вогню не було ніде по Україні, як в Луганській області”, — наголосив голова ОВА.
Також зазначається, що з 24 лютого з області евакуювались понад 300 тисяч людей, а з 2014 року на території, підконтрольній Україні, проживало понад 650 тисяч.
- Нагадаємо, що вчора, 18 липня, росіяни намагались атакувати Луганську область за чотирма напрямками, а також обстрілювали регіон з авіації, артилерії та здійснювали ракетні обстріли, де Збройні сили тримали оборону.
- Водночас у Росії продовжують залучати до свого наступу на Донецьку та Луганську області номінально шість окремих армій. У повній чисельності, перед вторгненням, ці формування були створені налічуючи близько 150 000 осіб.
- Також за прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни, на даному етапі повномасштабного російсько-українського протистояння, армія РФ зосередиться на окупації двох міст Донеччини – Сіверська та Бахмута.