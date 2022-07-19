Кількість загиблих протягом російсько-української війни у Луганській області неможливо окреслити через високу щільність обстрілів з боку російських військових.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Медіацентрі “Україна – Укрінформ”.

За його словами, наразі важко порахувати, скільки людей залишається на території тимчасово окупованої Луганської області. Причина — невідомо скільки людей загинуло.

Через високу щільність обстрілів, місцеві мешканці не змогли забрати та поховати рідних. Гайдай додав, що були випадки, коли громадяни намагались забрати загиблих, проте самі гинули під обстрілами: “Такої щільності вогню не було ніде по Україні, як в Луганській області”, — наголосив голова ОВА.

Також зазначається, що з 24 лютого з області евакуювались понад 300 тисяч людей, а з 2014 року на території, підконтрольній Україні, проживало понад 650 тисяч.