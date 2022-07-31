Про це він повідомив в етері національного телемаратону.
За словами Гайдая, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку поширюється інфекція, ймовірно, через споживання води зі свердловин, куди потрапили залишки людських тіл, що розкладаються, адже у містах не проводять поховання загиблих.
Водночас на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять “каральні” заходи проти людей з проукраїнською позицією.
Також окупанти запустили пересувний телевізор в Сєвєродонецьку з російською пропагандою на кшталт тих, що вже є на інших окупованих територіях.
- Нагадаємо, тимчасово окупованим населеним пунктам на Луганщині загрожує розповсюдження інфекцій. Все через те, що російські окупанти не забирають з вулиць тіла загиблих осіб.
- У тимчасово окупованому Рубіжному росіяни вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання місцевих мешканців. Наразі вилучено рештки 10 жителів міста.