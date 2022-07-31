Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що гуманітарна ситуація в регіоні катастрофічна, а тіла загиблих з вулиць та з-під будинків росіяни й досі не прибрали.

Про це він повідомив в етері національного телемаратону.

За словами Гайдая, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку поширюється інфекція, ймовірно, через споживання води зі свердловин, куди потрапили залишки людських тіл, що розкладаються, адже у містах не проводять поховання загиблих.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять “каральні” заходи проти людей з проукраїнською позицією.

Також окупанти запустили пересувний телевізор в Сєвєродонецьку з російською пропагандою на кшталт тих, що вже є на інших окупованих територіях.