Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.
“Нещастя сталося в одній родині – унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська було вбито жінку та поранено її доньку”, — написав він.
Водночас російські війська завдали ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому. У Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому — 8, у Лисичанську — 4.
За словами Гайдая, за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.
- Також російські загарбники зосереджують свої зусилля на підготовці для подальших наступальних дій в напрямку міста Слов’янськ. Проте українські військові успішно перешкоджають спробам ворога покращити тактичне положення.
- Раніше внаслідок ворожого обстрілу в Лисичанську загинула одна людина.
- Нагадаємо, що на Сході тривають запеклі бої за Сєверодонецьк. Українські захисники поступово відтісняють російських окупантів з міста.