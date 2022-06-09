Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

“Нещастя сталося в одній родині – унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська було вбито жінку та поранено її доньку”, — написав він.

Водночас російські війська завдали ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому. У Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому — 8, у Лисичанську — 4.

За словами Гайдая, за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.