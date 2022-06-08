Російські війська продовжують знищувати Луганську область та її мешканців. Зокрема, 7 червня внаслідок ворожого обстрілу в Лисичанську загинула одна людина.

Про це повідомив Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель”, — йдеться в повідомленні.

Також поранено жінку, проте її одразу госпіталізували до Чернівців. За словами голови ОВА, у місті пошкоджено декілька багатоповерхівок.

Водночас Врубівка та Золоте зазнали найбільших руйнувань. У цих населених пунктах війська РФ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню пошкодили 25 будинків.

“Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги”, — написав Гайдай.