Про це повідомив Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
“Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель”, — йдеться в повідомленні.
Також поранено жінку, проте її одразу госпіталізували до Чернівців. За словами голови ОВА, у місті пошкоджено декілька багатоповерхівок.
Водночас Врубівка та Золоте зазнали найбільших руйнувань. У цих населених пунктах війська РФ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню пошкодили 25 будинків.
“Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги”, — написав Гайдай.
- Нагадаємо, що на Сході тривають запеклі бої за Сєверодонецьк. Українські захисники поступово відтісняють російських окупантів з міста.
- Варто зазначити, що російські окупаційні сили без зупину обстрілювали Лисичанськ Луганської області. Вони знищували цивільну інфраструктуру з наміром нашкодити мирним жителям.