Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
“Двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську, загалом четверо, росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському”, — зазначив він.
За словами Гайдая, наразі точна кількість жертв в Сєвєродонецьку серед мирних мешканців за останні два дні невідома. Водночас голова Луганської ОВА додав, що росіяни знімають пропагандистські відео, де їх з радістю зустрічають місцеві.
Зокрема він розповів про “розправи”, які відбуваються в області. Наприклад, розстріл військовими РФ авто з французькими журналістами. Гайдай сказав, що іноземні журналісти хотіли зняти матеріал про евакуацію мирного населення. Один із медійників загинув на місці. Ще троє осіб – поранені. Наразі евакуація тичасово зупинена.
“Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики. Напевно, багато хто із нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це поставні сцени. Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі. Або як учора в Лисичанську, де росіяни розстріляли авто із французькими журналістами”, — йдеться у повідомленні.
Тіло ще одного загиблого чоловіка знайшли біля його будинку в Лисичанську, розташованого в районі Пролетарського мосту. Водночас у Золотому поранено жінку.
- Нагадаємо, що російські загарбники завдали ракетного удару по місту Слов’янськ (Донецька область). Як наслідок — троє загиблих та шестеро поранених, а також пошкоджені школа і багатоповерхівки.
- Також оцінка кількості вбитих російською армією цивільних жителів Маріуполя може суттєво збільшитися. Раніше, згідно з офіційною статистикою, у місті було 22 тисячі загиблих. Однак, відповідно до останнього аналізу ситуації у зруйнованому припортовому місті, понад 30 тисяч осіб стали жертвами російської агресії.