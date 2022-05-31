Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“Двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську, загалом четверо, росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському”, — зазначив він.

За словами Гайдая, наразі точна кількість жертв в Сєвєродонецьку серед мирних мешканців за останні два дні невідома. Водночас голова Луганської ОВА додав, що росіяни знімають пропагандистські відео, де їх з радістю зустрічають місцеві.

Зокрема він розповів про “розправи”, які відбуваються в області. Наприклад, розстріл військовими РФ авто з французькими журналістами. Гайдай сказав, що іноземні журналісти хотіли зняти матеріал про евакуацію мирного населення. Один із медійників загинув на місці. Ще троє осіб – поранені. Наразі евакуація тичасово зупинена.

“Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики. Напевно, багато хто із нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це поставні сцени. Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі. Або як учора в Лисичанську, де росіяни розстріляли авто із французькими журналістами”, — йдеться у повідомленні.

Тіло ще одного загиблого чоловіка знайшли біля його будинку в Лисичанську, розташованого в районі Пролетарського мосту. Водночас у Золотому поранено жінку.