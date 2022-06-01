Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами голови ОВА, окупанти починають закріплюватися в центрі міста. Водночас продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та промислові об’єкти.
“О 18:55 вони з літака атакували об’єднання “Азот”, внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу “Пролетарій” в Лисичанську — зафіксовані пошкодження декількох приміщень”, — зазначив Гайдай.
Також російські окупаційні війська намагаються витіснити підрозділи українських бійців із позицій у районах Білогорівки та Врубівки.
За минулу добу захисники України відбили 9 атак ворога, знищили 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 ворожих автомобілів.
- Попри те, що більша частина міста Сєвєродонецьк контролюється військовослужбовцями РФ. Водночас місто не оточене, і передумов для цього немає.
- Нагадаємо, ввечері 31 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку, влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.
- Протягом дев’яносто сьомої доби протистояння українського народу російському воєнному вторгненню була підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. На Донецькому напрямку противник провів штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.