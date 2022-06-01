Російські окупаційні війська продовжують просуватися Сєвєродонецьком. Наразі солдати РФ вже увійшли до центру міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами голови ОВА, окупанти починають закріплюватися в центрі міста. Водночас продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та промислові об’єкти.

“О 18:55 вони з літака атакували об’єднання “Азот”, внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу “Пролетарій” в Лисичанську — зафіксовані пошкодження декількох приміщень”, — зазначив Гайдай.

Також російські окупаційні війська намагаються витіснити підрозділи українських бійців із позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

За минулу добу захисники України відбили 9 атак ворога, знищили 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 ворожих автомобілів.