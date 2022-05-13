Російські окупаційні війська майже повністю зайняти місто Рубіжне у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері національного телемаратону.

Водночас ситуація у Рубіжному залишається складною. У місті відсутнє водо- та газопостачання.

Наразі росіяни намагаються пройти зі сторони Попасної та Білогорівки, де ЗСУ вже розбили близько 90 одиниць важкої техніки. Також росіяни намагаються здійснити прорив поблизу Гірського.

Гадай додав, що впродовж 13 травня територією Луганської області пройшло 2 500 тисяч одиниць техніки. До бойових дій в області з боку РФ залученні мобілізовані, а також так звані “кадирівці” та приватна військова компанія “Ліга” (Вагнер).