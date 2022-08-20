У Луганській області російські загарбники по декілька разів наступають одночасно з різних сторін, зараз бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі з Донецькою областю.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, вчора російські армійці організовували наступ за цими та іншими напрямками, також вони намагалися пройти вперед на декілька сотень метрів, але українські військові дали відсіч окупантам.

Натомість вночі загарбники поновили свої наміри, проте українські захисники тримають оборону. “Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву”, – розповів Сергій Гайдай.

Також він додав, що росіяни двічі атакували з повітря, зокрема випустили п’ять ракет по населених пунктах та укріпленнях українських військових, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи.

Окрім того, ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч загарбники 12 разів намагалися завдати ударів із цього озброєння.

Сергій Гайдай також зазначив, що від місцевих мешканців поступово надходить інформація, що в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній окупанти мають проблеми з робочою силою. Проте люди відмовляються працювати, адже знають, що їм не заплатять.

“Так, не всі, але переважна більшість вже ігнорує пропозиції. До речі, багато “вакансій” за останні тижні з’явилося і в органах внутрішніх справ окупантів. Навіть у населених пунктах, захоплених у 2014 році. Існують вони насправді, чи відкриті виключно для мобілізації – стане зрозумілим найближчим часом”, – зауважив голова Луганської ОВА.