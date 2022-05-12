Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“В окупованій Попасній масово зникають люди, орки полюють на українських активістів”, — зазначив голова ОВА.
За його словами, по всій лінії фронту в Луганській області тривають потужні бої й ситуація значно погіршилася. Проте під контролем України залишається Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірська громада і частина Рубіжного.
У Білогорівці ЗСУ руйнують понтонні переправи росіян. Також в області відстня електрика, вода, газ та мобільний зв’язкок.
- Нагадаємо, що записи камер спостереження салону, опубліковані американської телерадіокомпанією CNN, свідчать про те, що у березні російські військові розстріляли власника автомобільного салону та охоронця поблизу Києва.
- Зокрема слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що російські солдати під час окупації Тростянця (Сумська область) катували цивільних. Лише за тиждень було зафіксовано щонайменше 20 таких випадків.
- Також понад 400 українських дітей та дорослих постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів. Зокрема під час окупації Київщини.