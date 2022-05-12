Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“В окупованій Попасній масово зникають люди, орки полюють на українських активістів”, — зазначив голова ОВА.

За його словами, по всій лінії фронту в Луганській області тривають потужні бої й ситуація значно погіршилася. Проте під контролем України залишається Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірська громада і частина Рубіжного.

У Білогорівці ЗСУ руйнують понтонні переправи росіян. Також в області відстня електрика, вода, газ та мобільний зв’язкок.