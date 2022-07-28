На східному фронті окупанти тиснуть з усіх боків, аби прорватися до великих міст Донецької області. Проте, вже декілька тижнів Збройні сили України тримають їх майже на одному місці.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Зазначається, що для того, аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію.

Гайдай наголосив, лише з повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів: “На жаль, досягли цілей дві ракети”, — додав він.

Українські населені пункти чотири рази обстріляли з мінометів. Наразі захисники відбили шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу залучив танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, поразка на них чекала і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Водночас у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. Росіяни неодноразово переносили строки відновлення критичної інфраструктури, проте не в змозі перенести початок навчального року. Окупаційна “влада” оголосила про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб. Слід зазначити, що до російського вторгнення учні міста здобували освіту у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць.