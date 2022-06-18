Російські військові завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському в Луганській області. Водночас у Сєвєродонецьку тривають бої, а до Дніпропетровської області евакуйовані п’ятеро поранених.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни безрезультатно намагалися вести штурмові дії за межами Сєвєродонецька. Вони обстрілюють територію біля всіх мостів, які вже не придатні для пересування. Також солдати РФ відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Зокрема, внаслідок атак сталися чергові руйнування на “Азоті” – тепер на території транспортного цеху. Ворог двічі масовано обстріляв житлові квартали поблизу колишнього заводу “Донсода” в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці.

Противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

Завдано авіаударів у районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші бійці ЗСУ успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського.

За підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї.

Вчора п’ятьох осіб, які були поранені за останні дні, госпіталізовано до лікарень Дніпропетровської області.