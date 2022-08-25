Луганщина: за пів року більш як дві третини літніх людей виїхали з області

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Він зазначив, що літні люди також утекли від російської навали. До повномасштабного вторгнення на Луганщині було понад 330 тисяч пенсіонерів: “За ці пів року за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулися лише 110 тисяч осіб”, — заявив Гайдай.
Голова ОВА додав, що більш як дві третини літніх людей виїхали, вирішили жити в цивілізованому світі, а не при “руском мирі”: І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, — жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли”, — констатував Гайдай.
- За інформацією Білого дому, вже до кінця цього тижня Росія може оголосити про проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих українських регіонах.
- За даними аналітиків ISW, окупаційна влада, підтримувана російськими силами, може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.