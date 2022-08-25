Луганщина: за пів року більш як дві третини літніх людей виїхали з області

Протягом декількох місяців російська окупаційна "влада" не полишає спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму. Певні сподівання покладали на людей похилого віку.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Він зазначив, що літні люди також утекли від російської навали. До повномасштабного вторгнення на Луганщині було понад 330 тисяч пенсіонерів: “За ці пів року за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулися лише 110 тисяч осіб”, — заявив Гайдай.

Голова ОВА додав, що більш як дві третини літніх людей виїхали, вирішили жити в цивілізованому світі, а не при “руском мирі”: І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, — жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли”, — констатував Гайдай.