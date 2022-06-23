Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, 21 червня ворог окупував Лоскутівку та Рай-Олександрівку. Проте, бійці продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки. Зокрема, окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку.
Наразі вогнем уражено території цегельного заводу “Склопластик”, а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю II прохідної “Азоту”.
“Російська армія «вивільняє» Сєвєродонецьк від життя та робочих місць”, — зауважив Гайдай.
Декілька разів упродовж 22 червня війська РФ обстрілювали Лисичанськ. Внаслідок чого зафіксовані руйнування в одній зі шкіл міста.
Протягом дня в області троє поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Втім, 20 червня знайдено тіло чоловіка без ознак життя з ураженнями, отриманими під час обстрілів.
У повідомленні голови ОВА зазначається про нові руйнування в Новоіванівці — вісім будинків, Гірському — вісім, Золотому — дев’ять.
- Нагадаємо, найближчий тиждень стане вирішальним для ЗСУ у напрямку Сєвєродонецька. Російське керівництво встановило 26 червня як кінцевий термін для підходу російських військ до адміністративного кордону Луганської області, що, ймовірно, призведе до активізації зусиль щодо повного контролю над Сєвєродонецьком і просування на захід до кордону області.
- Раніше російські окупанти захопили н.п. Метьолкіне (Луганська область), однак контроль над селищем не створить для російських сил тактичної переваги, тому особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк.
- Також у ніч на 23 червня російські окупати шість разів відкривали вогонь по Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мирних мешканців.