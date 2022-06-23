У Луганській області росіяни захопили ще два населені пункти. Збройні Сили України стримують росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, а також відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 21 червня ворог окупував Лоскутівку та Рай-Олександрівку. Проте, бійці продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки. Зокрема, окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку.

Наразі вогнем уражено території цегельного заводу “Склопластик”, а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю II прохідної “Азоту”.

“Російська армія «вивільняє» Сєвєродонецьк від життя та робочих місць”, — зауважив Гайдай.

Декілька разів упродовж 22 червня війська РФ обстрілювали Лисичанськ. Внаслідок чого зафіксовані руйнування в одній зі шкіл міста.

Протягом дня в області троє поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Втім, 20 червня знайдено тіло чоловіка без ознак життя з ураженнями, отриманими під час обстрілів.

У повідомленні голови ОВА зазначається про нові руйнування в Новоіванівці — вісім будинків, Гірському — вісім, Золотому — дев’ять.